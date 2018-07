Tore på sommersporet

NAMDALSAVISA

FRØYA: Tore Strømøy er vel kjent for de aller fleste, og vi antar at også trekløveret Bjarne, Eskil og Thomas med etternavn Brøndbo bør være kjent for de aller fleste namdalinger, svært mange trøndere og et stort antall nordmenn.

Slik at når de tre sistnevnte tilfeldigvis dukket opp på Frøya, rykket redaktøren frøya.no ut for å lage en hyggelig sommersak med kjente namdalinger på tur.

Ifølge nettavisa frøya.no var familien Brøndbo på opplevelsestur rundt i Trøndelag i anledning at foreldrene Liva og Arne Brøndbo hadde 55 års bryllupsdag. Turen gikk til Stokkøya og Trondheim, før planen var å sette kursen mot svenskegrensa.

Dette fikk som fikk en annen namdaling, nå sulaværing – forfatter, journalist og regissør Ola Flyum – nyss i og han inviterte derfor familien Brøndbo til å endre ruteplanen en smule slik at kunne legge inn en konsert på Sula.

Bakgrunnen var at Flyum hadde forsøkt å få D.D.E. til Sula i forbindelse med at bandet skal spille på Frøyafestivalen senere i sommer, men en slik ekstrakonsert passet ikke inn i bandets planlagte turneliste.

Men nå kunne ikke Bjarne, Eskil og Thomas takke nei, og dermed ble det en spontan spillejobb som en del av familieturen

Ifølge lokalavisa satte de tre brødrene «fyr på» brygga med en fantastisk konsertopplevelse for dem som var der.