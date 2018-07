Økt deltagelse i HUNT 4

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nærøy og Overhalla er først ute med oppstart 27. august, mens Namsos står for tur i oktober.

Så langt har 45.000 deltakere bidratt med viktige helsedata til det som blir betegnet som en av verdens største og beste helseundersøkelser.

– Trønderne i nord bidrar med dette til bedre folkehelse, bedre behandling og forebygging av sykdommer, heter det i ei melding fra HUNT 4.

Tallene fra de ti første kommunene viser at 52 prosent av voksne innbyggere i kommunene har deltatt, og at hele 80 prosent av ungdom mellom 13 og 19 år. Noe som er rekordoppslutning for disse kommunene og både prosentvis (små kommuner) og deltakere (store kommuner) har økt fra HUNT 3 til HUNT 4. Om lag 1.000 personer har deltatt så langt i HUNT 4 – 70+.

Snåsa kommune topper så langt med 71,5 prosent deltakelse.

Av andre tall som gir en pekepinn om hvor viktig HUNT 4 er, kan vi nevne at 28.883 deltakere har gått med aktivitetsmålere. 200.00 blodprøver er samlet inn på feltstasjon. 1,4 millioner smårør er frosset ned for framtidig forskning.