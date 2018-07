– Skal de bære meg ned trappa?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For en uke siden fikk Snorre Pettersen en lapp under døra som fortalte ham at heisen på Seniorhuset ikke fungerte. Dette er veldig ugunstig for Pettersen ettersom han bor i fjerde etasje av bygninga og ikke greier å gå ned trappa selv for å komme seg ut.

– Jeg har sittet i stolen min på rommet her i en uke nå, uten å gå ut en eneste gang, forklarer Pettersen.

Pettersen sier han savner å gå ut.

– Det har alt å si for meg at jeg kommer meg ut, det er det eneste jeg har å gjøre om dagene, påstår han.

Røthe hjelper

Når Pettersen har gått ute, er det som regel dagligvarebutikken som er målet. Nå som han ikke har kommet seg ut, har SPAR Røthe Namsos vært til stor hjelp.

– Jeg ringer Røthe og sier til dem hva jeg skal ha, så er det noen som bringer de varene til meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den hjelpen, sier Pettersen.

Uansett er det fortsatt et problem med denne ordninga.

– Det er ikke alltid jeg husker alt som jeg trenger å kjøpe. Det er mye enklere for meg å komme meg til butikken slik at jeg kan se og huske på alt jeg skal ha, forklarer Pettersen.

Fins et tilbud

På samme lapp Pettersen fikk som informerte om at heisen var ødelagt sto det også om et tilbud som beboerne på Seniorhuset kunne benytte seg av. Tilbudet gikk ut på at de kunne ringe et nummer mellom klokka 10 – 14, som gikk til Securitas sin avdeling i Namsos. Ved å ringe nummeret ville det komme noen for å hjelpe beboerne opp og ned trappa.

– Er det liksom meninga de skal bære meg ned trappa? sier Pettersen, som ikke har villet benytte seg av tilbudet.

Blir snart ferdig

Det blir uansett ikke så mye lengre igjen å vente for Pettersen og resten av beboerne på Seniorhuset. For ifølge Svein Flasnes som jobber på den kommunale eiendomsavdelinga i Namsos, kommer heisen til å fungere i løpet av uka.

– Den kommer nok til å være reparert til fredag, sier Flasnes.