Mann stjal traktor i rusa tilstand

Overhalla: En mann i slutten av tenårene er pågrepet etter at han stjal en traktor i rusa tilstand.

Eier av traktoren var den som oppdaget forholdet og ringte politiet.

Mannen i tenårene prøver å stikke fra stedet på den aktuelle traktoren, men melder klarer å stanse han.

Politiet pågriper han og tar han med inn for blodprøve og avhør. Det viser seg at han er for rusa til å bli avhørt, og mannen blir derfor kjørt hjem.

– Han blir nok avhørt senere i dag, sier Ole Petter Holling, operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

På Bangsun i Namsos i natt måtte politiet gripe inn i et 40-årslag. Politiet hadde mottatt flere klager på støy fra naboene.

Været

Dagen skal starte med regn mange steder i Namdalen i dag, men dette skal gi seg mot formiddagen. Temperaturene vil ligge mellom 14 og 18 grader på dagtid, ifølge Yr.no.

Værmeldinga for hele fylket ser sånn her ut:

Trøndelag:Vestlig bris. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger. Utrygt for torden og lokal tåke. Fra i ettermiddag etter hvert stort sett oppholdsvær, fortsatt utrygt for regnbyger i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, kan hende med torden.

Andre nyheter

