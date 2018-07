Åtte i tetkampen om sommerskinka

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det spisser seg til for alvor. Åtte av de 331 som har levert inn tips i NAs sommerkonkurranse har tippet på 20 sommerdager i juli. Det vil si dager med makstemperatur over 20 grader målt ved Namsos lufthavn.

Torsdag passerte vi 15 sommerdager på de offisielle målingene. Og selv om det fortsatt gjenstår fem dager fredag 27. – tirsdag 31. juli med offisielle målinger før en vinner kan trekkes, betyr det også at alle som har tippet færre enn 15 og mer enn 20 sommerdager nå er ute av konkurransen.

Temperaturprognosene for de neste fem dagene er; fredag 31, lørdag 27, søndag 29, mandag 28 og tirsdag 27 grader.

Med et varsel på 31 grader for fredag ettermiddag mellom klokka 15.00 og 19.00 kan det også nærme seg varmerekord for juli.

Den 10. juli 2014 ble det målt 32,6 grader, 16. juli i år var vi bare 0,2 grader unna ny julirekord med 32,4 grader.

Det varmeste døgnet så langt er også 16. juli med en middeltemperatur på 22,2 grader. Den høyeste minimumstemperaturen ble målt 18. juli da gradestokken ikke gikk under 15,5 grader.

Det er heller ikke noe i varslene som tyder på at månedens laveste temperatur skal bli slått.

Den laveste temperaturen som er registrert i juli ble målt den 5. juli klokka 04.00 da kvikksølvet sank ned til 6,0 grader.