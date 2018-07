20 prosent vinnersjanse

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det spisser seg til for alvor i kampen om NAs sommerskinke. Bare fem av de 331 som har levert inn tips i NAs sommerkonkurranse har tippet på 21 sommerdager i juli. Det vil si dager med makstemperatur over 20 grader målt ved Namsos lufthavn.

20 prosent sjanse

Det betyr at vinnersjansen i NAs sommerkonkurranse fredag morgen er solide en til fem – 20 prosent.

– Oi, det blir spennende, jeg håper at det blir jeg som blir trukket ut, sier Lovise Edvardsen Bruun (12) fra Namsos som er en av de fem som gjenstår når vi går inn i helga.

Torsdag ettermiddag passerte vi 16 sommerdager på de offisielle målingene. Og selv om det fortsatt gjenstår fem dager fredag 27. – tirsdag 31. juli med offisielle målinger før en vinner kan trekkes, betyr det også at alle som har tippet færre enn 17 og mer enn 22 sommerdager nå er ute av konkurransen.

– Hvorfor tippet du så mye som 21 dager?

– Vet ikke helt, men jeg er litt optimist og håpet jo på at vi skulle få en skikkelig fin sommer, sier hun.

Temperaturprognosene for de neste fem dagene er; fredag 32, lørdag 31, søndag 28, mandag 26 og tirsdag 28 grader.

Temperaturprognosene for søndag, mandag og tirsdag er foreløpig ganske usikre. Grunnen er at det både søndag kveld og natt til mandag er meldt mulighet for nedbør.

– Hva har du gjort i sommer da?

– Vi har vært på ferietur i 14 dager. Akkurat nå er vi i Østfold, men vi reiser heim til Namsos nå i helga, sier Lovise.

– Bare slappet av eller gjort andre ting også?

– Mange ting. Vi har badet i Glomma og vært i dyreparken i Kristiansand, vi har vært i badeland og vi har også vært innom Tusenfryd, så det har vært kjempeartig, sier hun.

Og siden de er i Østfold har Lovise selvsagt vært over svenskegrensa på shopping. Ifølge mamma Torunn handlet de omkring 2,5 kilo godteri.

– Å ja, det var sant. Men nå har jeg spist opp nesten alt sammen, sier hun.

– Er du skikkelig lei av godter nå da?

– Nei da, det er alltid plass til litt til, ler Lovise.

Som krysser fingrene og håper at varmen holder fram til tirsdag.

Kan bli varmerekord

Temperaturen vil ifølge meteorologene passere 30 grader ved 13-tida fredag og holde seg over 30-tallet til omkring 21 på kvelden. Toppen skal komme i 16-tida fredag ettermiddag med et varsel på 32 grader. Det betyr at vi for fjerde gang denne sommeren nærmer oss varmerekorden for juli.

Den 10. juli 2014 ble det målt 32,6 grader, 16. juli i år var vi bare 0,2 grader unna ny julirekord med 32,4 grader.

Det varmeste døgnet så langt er også 16. juli med en middeltemperatur på 22,2 grader. Den høyeste minimumstemperaturen ble målt 18. juli da gradestokken ikke gikk under 15,5 grader.

Det er heller ikke noe i varslene som tyder på at månedens laveste temperatur skal bli slått.

Den laveste temperaturen som er registrert i juli ble målt den 5. juli klokka 04.00 da kvikksølvet sank ned til seks grader.