Til laks kan Namsen alle gjæra

Kommentar til Jenny K. Domås tilsvar til min kronikk i Namdals Avisa 10.juli.

Først vil jeg si at det er prisverdig at det kommer et tilsvar fra «aktørsiden» i denne saken. At tilsvaret skrives av Jenny K. Domås, er vel både naturlig som styreleder av Namsvassdragets Elveierlag, og et paradoks, da jeg knapt kan tenke meg noen i elveierlaget med mindre eierskap til Namsens opphør som destinasjon for sportsfiskere. Så må jeg si at overskriften –«Laks til all kan ingen gjæra» ved første øyekast syntes finurlig og poetisk, til jeg så at det den faktisk hentyder defensivt at problematikken jeg påpeker overstiger det som er oppnåelig for elveierlaget. Det vil jeg bestride på det sterkeste. Her er det snakk om vilje.

Denne debatten er viktig. Det er ikke noe jeg alene har funnet på, men det er en massiv oppfatning fra sportsfiskere jeg fortsatt har kontakt med etter 26-år som sportsfiskeforhandler. Disse fiskerne frekventerte Namsen den gang Namsen var tilgjengelig for dem. Jeg tillater meg innledningsvis å sitere en tysk turist jeg traff på tog/bru-resturanten på Øysletta 12. juli i år; «I hope those that shot down Namsen for tourists and fishermen in Grong gets bankrupt, fast». Dette var en mann tett på 70 år som i en mannsalder hadde besøkt Namsen, og hans frustrasjon var at hans forespørsel om fiske, ble møtt med svar om at elva var utsolgt. Men fiskere kunne han ikke se at det var i elva? Han ble bare oppfordret av andre på restauranten til å fortelle meg hva han mente, uten å vite om denne debatten.

Så til Jennys svar på min kronikk. For oversiktens skyld, kommenterer jeg kronologisk etter som jeg leser.

Til henvisningen til lov om laks og innlandsfiske av 1992 som begrensende på elveierlaget sitt handlingsrom tillater jeg meg å sitere formålsparagrafens siste setning; … «Innenfor disse rammene skal loven gi grunnlag for utvikling av bestanden med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere». Ytterligere kommentar til dette er antagelig ikke nødvendig, ut over å si at å innfortolke i loven et begrenset handlingsrom for hva elveierlaget «kan» gjøre med henvisning til lovens «skal-regler» ikke er gjengs fortolkingsmetode. Elveeier-laget «kan» gjøre mye som ikke står i loven, og burde være det åpenbare forum for å håndtere det som av mange med meg sees som åpenbare etiske forpliktelser. Dette hentydes riktignok også i styrelederens siste avsnitt.

Det fremholdes at elveeierne driver dugnad for laksetrappene i Sandøla. Det beviser at det følger forpliktelser med retten til bestemme hvem som skal fiske. Når det er finansiert av felleskapet gjennom Miljødirektoratet (ganske sikkert delvis fra fiskernes fisketrygdeavgift) er det vel ikke helt urimelig at tilgjengeligheten til vassdraget også sikres det brede lag folket.

Jenny mener det er urimelig og ikke forsvarlig å skille fisket fra overnattingsfasilitetene. Det vil undergrave bærekraften på gårdsbrukene eller valleiere generelt. Dette mener jeg er en feilslutning. Mitt helt klare argument er at ved å skille fiske fra overnattingen er det som er løsningen fordi det vil skape mye større etterspørsel etter overnatting ganske enkelt fordi det vil bringe mange ganger så mang fiskere og turister til Namsen. Det vil sikre etterspørselen etter overnatting og bevertning på kort og lang sikt. Dette er rett og slett ganske åpenbart, og det legger til rette for en konstruktiv «symbiose» med andre næringsdrivende i dalføret. Med mange ganer så mang fiskere, blir det rett og slett mye større etterspørsel etter husrom. Jeg ser da altså overhode ikke bort fra næringsutvikling hos valleierne. Jeg påpeker manglende forståelse for næringsutvikling og turisme generelt i bygda, og bolyst og lokal fiskekultur spesielt. Overnattingstilbudene må være attraktive, da fylles de. At overnattingen skal være et «onde» du må tåle om du skal fiske kan umulig være bærekraftig i lengden. Man må rett og slett tåle at hotell og campingplasser også fylles med turister generelt og sportsfiskere spesielt.

Sjekk ut erfaringen på Stjørdal. Det er kjempesuksess med åpen og enkel tilgang for alle når de vil til lakseelven, og det har gitt økt etterspørsel for flere etter overnatting og fornøyde sportsfiskere, lokale og tilreisende.

Jenny frykter at min løsning vil føre til overbeskatning og at direktoratet vil ta over forvaltningen fra de lokale valleierne. Dette virket noe søkt på meg. Beskatning reguleres med kvoter, ikke med at noen få fisker mye og de mang ikke kommer til. For sportsfiskere, både lokale og tilreisende, handler det om å fiske, mye mer enn det handler om å fangste volum. Dessuten er de selvjustiv i at det er mange fiskere i elva, og man sikrer at det rapporteres. Det er etter ryktet større fare for at disse få som er alene i elva rapporterer kvoten, og fanger det de vil eller kan.

Noen ord om harlingfiske (båtfiske). Du har rett i at harlingfiske er en del av kulturen i Namdalen. Den må gjerne fortsett, men den bør ikke få sette premissene for fiske i Namsen. Harlingfiske er gårsdagens fiskekultur, og burde bare være et supplement høyt oppe i elva. Spesielt i Grong. Namsen har et potensiale langt ut over det den er i dag, og harlingfiske er delvis årsaken til situasjonen. Harlingfiskets verneverdi er betydelig overvurdert, spesielt i et nytteperspektiv for Namdalen.

Det fortelles i Jennys tilsvar om et tiltak kalt «Camp Villaks». Det er for ungdom fra 13 til 18 år og skal sikre etterveksten av sportsfiskere. Håper dette lykkes, men da er det i så fall noe jeg ikke har forstått. I min verden er det slik at der det er grobunn og kultur for noe, der vokser det selv. Enkelt. Akkurat som med markedsføring og fiskere og turister til Namdalen; gi oss de vi ønsker oss når det passer oss, så kommer vi. Det har andre som ønsker å utvikle noe forstått.

Jenny forteller om at et raskt søk på forskjellige salgskanaler viser at det er kort å få kjøpt på forskjellige steder. Dette vet jeg fakstisk noe om. Det er ikke sant! På de fineste sommerkveldene kan elva være helt tom. Men den er solgt. Det er rett og slett en tragedie. Jeg har prøvd i flere år, mange av mine tidligere kunder på Leksås Sport også. Jeg påberoper meg faktisk også å ha over gjennomsnittlige forutsetninger for å få det til. Som lokalt boende, og jobbpendler må jeg kunne forvente å få fisket i Namsen når jeg har anledning, og det vil gjærnest være et par timer innimellom alt annet. Å få tilbud om rester og smuler når det ellers ikke lar seg selge, er å holde fastboende og andre sportsfiskere for narr. Lokale fiskere fisker ikke ett døgn eller en uke når det er ledig. Vi bor her!

Ett konkret spørsmål som er lett å svare på de dette; er det gjengs oppfatning i elveeierlaget, at det er bedre og etisk akseptabelt at en «gjest» betaler/kjøper vallet til den prisen 10 gjennomsnittlige fisker kan betale? Med andre ord færre gjester og mindre styr for samme pris?

Og når det gjelder markedsføring. Jeg gjentar meg gjerne: dersom man ikke gjør seg utilgjengelig og eksklusiv, er markedsføring bortkastet. La fiskere komme, rapporter på børsen, og spre det glade budskap. Grong kunne vært laksefestival i 2-3 måneder. En sentra kortformidling i sentrum på Grong, og minst 10 – 15 km med elv tilgjengelig på begge sider er 30 km med landfiske kunne vært en start. Harlingfiske kunne bare gå sin gang likevel. Fiskeren ville spre seg rundt og utforske nye steder til alles nytte. Dette kan elveierlaget lett fikse…om de vil.

Jeg savner faktis at representanter fra eierlaget tar opp hansken og forteller hva som er det tragiske med lokale fiskere og omflakkende sportsfiskere og turister.