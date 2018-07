Bil utfor vegen ved Harran

NAMDALSAVISA

HARRAN: Like etter klokka 18.00 fredag ettermiddag fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt utfor vegen på E6 ved Harran. Politiet er nå på veg til ulykkesstedet, men har ikke oversikt over omfanget av ulykka.

– Melder fortalte at det bare er bilen som står igjen og at det ikke er noen personer i den. Utover dette vet vi ikke mer akkurat nå, sier Anlaug Oseid, operasjonsleder i politiet.

Det har ikke blitt satt opp varseltrekant, og Oseid forteller at det akkurat nå er redusert framkommelighet på stedet.