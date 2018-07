CO2-sommeren

NAMDALSAVISA

Jeg må innrømme jeg kvapp til da jeg først så nyheten flimre forbi: CO2-KRISE!

Nå tenkte jeg, er faktisk grensa nådd, CO2-nivået i atmosfæren er kommet dit at det uunngåelig går mot ekstrem global oppvarming og klimatisk ragnarok. Ekstremsommeren er allerede beviset på at noe er riv, ruskende galt.

Men så var det ikke mengden CO2 i atmosfæren som hadde utløst krisen – tvert imot mangelen på CO2 – i øl.

Det var altså det som måtte til for at det virkelig skulle bli krisetilstander i forbindelse med CO2-nivået i våre omgivelser. Og krisen blir selvfølgelig bare forsterket av CO2-krisen i atmosfæren, som fører til hetebølge midt under fotball-VM. Det er ikke småtteri med kullsyre og boblende drikke som skal til for å slokke tørsten hos fotballfansen på Kontraskjæret.

En skulle tro at her var to verdensproblemer løst i en smekk, CO2-fangst fra kullkraftverk og gasskraftverk kunne jo pumpes rett inn i ølproduksjonen, så var det iallfall fanget for den lille stunden det tar å tylle i seg en halvliter. Men med det gjennomsnittlige promillenivået i den klimakriserammede befolkninga på Østlandet, burde det likevel bli et betydelig bidrag til CO2-fangsten.

Det er lett å la seg begeistre i sommervarmen, spesielt når det er sydentemperatur i vannet, lyse sommernetter, og det føles helt naturlig med konstant boblende drikke i glasset, enten det er musserende, brygget eller brus. Og hadde det enda vært at det var bare vi her nesten oppe under Nordpolen som fikk en velfortjent varmesommer, etter kald og fin vinter, kunne det vært en kjærkommen klimaendring.

Men ekstremvarmen har skremmende konsekvenser. En ting er landbruket og bøndene, som opplever forkrise. Det virkelig skremmende er at hetebølgen i år er global.

I Japan har snart et hundretalls mennesker omkommet i ekstremvarme. I Hellas er det landesorg etter at brannene der har spredt død og ødeleggelse. Sverige brenner, slik at røyken var det eneste som la en demper på solsteika her i Namdalen da sommervarmen slo inn også her.

Over hele verden er det meldt om rekordvarme og høytrykksbobler som presser vekk nedbør og skaper vind og ekstrem tørke. Været blir voldsommere og mer ekstremt. Fortsetter det med de samme badetemperaturene i Oslofjorden kan vi forvente orkansesong her som i Florida.

Ett år med ekstremvarme kan skyldes naturlige variasjoner. Folk snakker fortsatt om tørrsommeren i 1930. Men faktum er at hvert år de seneste 10–15 årene er blitt varmere og varmere, globalt sett. Og økninga skjer så raskt at det ikke lar seg forklare på annen vitenskapelig måte enn med menneskeskapte, globale klimautslipp.

Sammenhengen mellom CO2 og klimagasser og global oppvarming har vært kjent siden 70-tallet. Og forskere har advart i mange år om at vi nærmer oss grensa for der endringa er irreversibel. Spørsmålet nå er bare om vi klarer å bremse temperaturøkninga.

President Donald Trump brukte kulda som lammet USA i vinter som et bevis på at klimaendringene bare var et kinesisk påfunn. Ekstremvarmen i derimot er snart det eneste han ikke har tvitret om eller lagt skylda på Obama og Hillary Clinton for. I stedet har han innført straffetoll på solcellepaneler.

Det ligger an til fortsatt hete somre foran oss.