Nå kommer du ikke inn uten avtale

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I slutten av juni ble det innført timebestilling på skattekontorene. Noe som betyr at du som ønsker å snakke med en veileder på ditt lokale skattekontor, må bestille time på forhånd, melder skatteetaten.

– I dag kan det meste ordnes på skatteetaten.no, og du får svar på dine spørsmål på våre nettsider, Facebook, chat eller telefon. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du må møte på et skattekontor, sier fungerende avdelingsdirektør for veiledning i Skatt Midt-Norge, Lars Solnørdal.

Ordninga med timebestilling er faset inn i juni og juli. inn i ukene som kommer. Innfasingsperioden ble avsluttet 25. juli.

– Etter denne datoen blir timebestilling obligatorisk, uttaler Solnørdal.

Ifølge skatteetaten er en av grunnene til innføringa av timebestilling, at dem som er pliktig til å møte et bedre tilbud når de slipper å vente i kø.

Du kan bestille time via skatteetaten.no, på telefon eller på ditt lokale skattekontor.