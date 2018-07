NA tar badetempen på Namdalen!

NAMDALSAVISA

NA har vært rundt flere steder i Namdalen og tatt badetempen i dag - men vi trenger hjelp av deg for å kartlegge badetempen på det som kan bli ei rekordvarm helg.

Ta badebilde av deg selv eller noen som vil bli tatt bilde av, og send oss bildet ved å bruke #naklikk på instagram. Skriv på navn, sted og badetemperatur hvis du vet det. Vi kårer det beste badebildet!

På Øra var det 22 grader i vannet fredag midt på dagen. Mormor Bente Larssen hadde tatt med barnebarnet Emma Andersen Hagen.

- Jeg bor på Bangsund og hun bor i Namsos. I dag var det så varmt at jeg bare måtte ta henne med hit en tur så vi kan kose oss litt. Det er godt for ungene, som nesten ikke kan være utomhus for tida fordi det blir for kokende varmt, sier hun.

I badekulpen på Spillum var det også 22 grader. Der koste Gyda Høgden (8), Ebba Høgden (2), Imre Høgden (9 mnd), pappa Jon Ove Høgden og mor Hilde Hegdal seg.

- I lufta er det veldig bra temperatur. Det blir herlig å bade. Vi skulle egentlig på Angelskjæret, men der sto det en lastebil i vegen, så da ble det her i stedet, Hilde Hegdal.

Litt lenger bort på Spillumsida av Namsos er Sandvika, en badeplass med svaberg og en yndet badeplass, selv om det der er kaldere med 18 grader i vannet. Elin Rekstad Lein og Maja Solsem Linn, begge 19 år fra Namsos, solte seg på svaberget.

- Hvordan er temperaturen på vannet?

- Den er god, faktisk. Det var ikke så kaldt å bade. Vi prøvde oss på litt stuping også, men det gikk ikke så bra, sier Maja.

- Kan det bli for varmt?

- Nei, det synes jeg ikke, men det må ikke bli noe varmere nå. Det holder med 30 grader, sier Elin.