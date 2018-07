Landemerket

NAMDALSAVISA

GRONG: Geitfjelltoppen hvor masta står er et kjært turmål til alle årstider for folk i alle aldre. Mosjonister som topptrente idrettsutøvere. Geitfjellet er på sitt høyeste gode 872 m. o. h, Ikke la deg skremme av høyden. Det er en forholdsvis grei og overkommelig tur, spesielt om en velger å gå vegen helt opp. Motbakker er der selvsagt, men også fine lange strekker over en kan riste løs litt og samle krefter.

I Opptur gir en slik tur hele 120 poeng, men naturopplevelsen du får på kjøpet er verdt mye mer. Fra toppen er det panoramautsikt. Du ser så mange fjellformasjoner at en blir bergtatt, bokstavelig talt.

I Grong kommune er det et utall av løyper i skog og fjell, fiske i vatn og i elver – for friluftsfolk er det et eldorado, og vintersportsstedet Bjørgan trekker tusenvis av besøkende hvert år.

Har du ikke vært på Geitfjellet anbefales det å ta tur. Med raster undervegs bruker du rundt fire til seks timer på turen, og du får seg de fine Grong-bygdene fra et fugleperspektiv.

Husk bare å ta med nok vann til turen, spesielt hvis det er varmt. Bekkene kan bli tørre. La ikke turen bli ødelagt av ved at en mister krefter undervegs.

Geitfjellet byr på det meste, men ikke på geiter. Derimot bærer lyden av sauebjeller godt i fjellet, en kjær lyd for alle vandrere. Hvis vindretninga står rett kan være så heldig å få et nærmøte med rein. Med litt trøtte bein etter turen opp, blir en fascinert av hvor raskt og elegant reinen forflytter i terrenget.

Slik kommer du deg til Geitfjellet:

Parkering: Rostamoen (mindre bratt vei) og Tørrisegget (bratt).

Rute: Her er det to mulige løyper, se kart fra ut.no. Den ene går langs veien og er ikke så bratt, den andre er kortere og brattere.

Her er det bare å velge mellom turer i hele Namdalen: http://www.trimpoeng.no/i/opptur18/uteposter/