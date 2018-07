To elgpåkjørsler og fyllekjøring i løpet av natta

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I løpet av natten har det vært flere hendelser i Namdalen. Like før klokka 02.00 ble en mann tatt for mistanke om kjøring i beruset tilstand i Rørvik.

– Vi fikk opplysninger om at en beruset mann hadde satt seg i en bil og kjørt fra en adresse på Rørvik. Vi sendte en patrulje og kom i kontakt med mannen klokka 01.52, sier Solfrid Legdheim, operasjonsleder i politiet.

Mannen i 40-årene ble ikke tatt kjørende, men politiet har sterke indikasjoner at mannen har kjørt i beruset tilstand. Han er fratatt førerkortet og blir anmeldt for forholdet. Saken vil bli etterforsket videre.

I løpet av natten ble også 27 båter kontrollert på Rørvik, og ingen av båtførerne hadde promille. Det ble en imidlertid en reaksjon for manglende båtførerbevis hos en av de kontrollerte.

To elgpåkjørsler

Like etter midnatt ble en elg påkjørt ved Harran, i det som var en voldsom ulykke.

– Det ble store materielle skader på bilen, og de to personene i bilen fikk lettere skader, forteller Legdheim.

De to ble tatt hånd om av helsepersonell, mens elgen døde momentant i det kraftige sammenstøtet med bilen.

Klokka 00.30 skjedde det nok en elgpåkjørsel, denne gangen på Namdalseid. Her ble det ingen personskader, men elgen måtte bøte med livet på grunn av skadene.

– Viltnemda ble kontaktet og elgen ble avlivet, sier Legdheim.

Det ble såpass store skader på bilen at den måtte taues fra stedet.

Varmen fortsetter

Det blir nok en varm dag i Namdalen, og yr.no melder at det vil bli temperaturer på rundt 30 grader de fleste stedene i distriktet lørdag. Det meldes om bris og liten kuling på utsatte steder.

Det ble også registrert tropenatt tre steder i Namdalen, som vil si at temperaturen aldri synker under 20 grader mellom klokken 20.00 om kvelden og klokka 08.00 dagen etter. De tre stedene hvor det ble registrert temperaturer over 20 grader var Namsos med 21,3 grader, Skogmo med 21,2 grader og Rørvik med 21,1, melder yr.no.

Imponerte på Rørvik

I dagens NA kan du lese at DumDum Boys leverte en strålende konsert da de spilte under Rørvikdagan fredag kveld. Det samme gjorde også flatangerbandet Stiv Kuling, som spilte senere på kvelden.

Du kan også lese at Liv Trones og to andre ansatte slutter i Namsskogan Familiepark etter 29 år. Dermed er hele ledelsen og administrasjonen i parken byttet ut i løpet av det siste året.