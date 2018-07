350 uten strøm

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokken 16.30 ble i overkant av 350 husstander uten strøm i området mellom Daltrøa i Namsos og Otterøya.

- Vi har hatt et fasebrudd og et trafohavari, som resulterte i at rundt 350 husstander mistet strømmen. Klokken 20.00 hadde de fleste fått strømmen tilbake, men det jobbes utover kvelden med å skifte en trafo. Det gjør at det er åtte husstander som ennå ikke har fått strømmen tilbake, sier de hos driftssentralen til NTE.

- Vet dere noe om årsaken til strømbruddet?

- Nei, akkurat nå vet vi ikke det.