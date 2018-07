Varsler kraftige regnbyger i løpet av dagen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Til tross for at Namdalen har hatt strålende vær og at det har vært mye folk ute, har det vært ei ganske rolig lørdagsnatt.

– Det har faktisk vært veldig stille, sier Frank Brevik, operasjonsleder i politiet.

Men klokken halv to kom en patrulje over en slåsskamp mellom tre ungdommer på Rørvik. Kamphanene var i alderen 18 til 21 år, og de er anmeldt for ordensforstyrrelse.

En mann ble også kastet ut fra Kysthotellet på Rørvik etter at han gikk til angrep på en annen person. Da politiet ankom stedet var mannen forsvunnet, og hotellet vurderer om de skal anmelde forholdet.

Kraftig regn

I dag blir det også et kraftig væromslag i Namdalen melder yr.no. Det ventes kraftig regn utover formiddagen og ettermiddagen.

Lokalt kraftige regn- og tordenbyger. Intensitet 10-15 mm/t, 20-30 mm / 3 t. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, melder yr.no.

Temperaturene vil ligge på mellom 19 til 27 grader, og det er sendt ut kulingvarsel for kysten.

Folkefest på Rørvik

I dag kan du i NA lese om at Sondre Justad og Janove laget folkefest under Rørvikdagan lørdag kveld.

Du kan også lese om at Nils Jøran Bakken sikret seg 20.000 kroner etter å ha vunnet fiskekonkurransen under Li-martnan i går.

Sokneprest Jan Korssjøen fikk også stående applaus da han hadde slippkonsert for sitt nye album under Rørvikdagan i går.