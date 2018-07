Morten fra Namsos Europamester

NAMDALSAVISA

SKIEN: Påsche kommer opprinnelig fra Namsos, men har bodd i Lier i mange år. For to år siden ble han europeisk mester i Frankrike. Nå står han igjen altså øverst på podie. At det skjedde på heimebane, gjør det hele ekstra spesielt for Påsche.

Crossminton er enblanding mellom badminton og tennis.Ballene er tyngre enn badminton og ballvekslingene hurtigere.

– Da jeg begynte var det ikke så mange som visste om denne sporten. Den har vært voksende, og under dette mesterskapet var familien til stede. Man kan nok derfor tenke seg at det ble litt ekstra emosjonelt når matchballen i finalen datt ned, sier han.

Fra tennis til crossminton

Påsche har i mange år holdt på med tennis og har også vært kretsmester. Det har gitt ham grunnlaget for crossminton som han har i dag.

– Det har vært en stor fordel for meg at jeg har holdt på med det i mange år, for det tror jeg har gitt meg grunnlaget til å beherske crossminton, og racketsport generelt, såpass godt, forteller EM-vinneren.

Tøff motstand

Påsche innledet sine kamper i et gruppespill. Der møtte han tre andre motstandere. Dermed var han klar for åttedelsfinale i klassen 40+. Både åttedels- og kvartfinale ble vanskelige kamper for Påsche, som måtte ut i tre sett i begge kampene etter å ha møtt motstandere fra henholdsvis Polen og Frankrike.

– Jeg er ganske målbevisst når jeg skal få til noe. Jeg arbeider veldig hardt for å få til ting jeg vil oppnå. Det blir i tillegg flere og flere som begynner på med crossminton, så man må bare henge i hvis man skal fortsette å være på det høyeste nivået. Når jeg nå har klart å forsvare EM-tittelen etter så mye jobbing føler jeg meg svært tilfreds, sier Morten Påsche.