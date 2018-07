NAMDALSAVISA

NAMSOS: Noen la kanskje merke til at det ble flagget på halv stang ved brannstasjonen i Namsos, og ved mange andre brannstasjoner rundt om i landet tirsdag formiddag.

Anledninga er at en brannmann i 30-åra omkom da han var med å slokke skogbrann i Nes i Akershus for to uker siden.

Mannen ble ikke påført skader som følge av brannen eller slokkingsarbeidet, men døde av helserelaterte årsaker, opplyste Romerikes Blad 15. juli.