Fiskekonkurransen under Namsen laksfestival i Grong er avlyst

GRONG: Det blir ikke noe av den tradisjonsrike fiskekonkurransen under laksfestivalen i Grong kommende helg. Det ble klart etter et møte festivalledelsen og Grong jakt- og fiskeforening (GJFF) hadde med elveeierlaget og Fylkesmannen onsdag ettermiddag.

– Vi har vært i kontakt med flere etater og fagmiljø, men ingen kan gi oss et klart svar. Derfor velger vi å være føre var og avlyse fiskekonkurransen, sier Kurt Are Lona i GJFF. Han forteller videre at det vil bli andre typer aktiviteter i stedet for fiske.

– Vi vil fortsatt arrangere en eller flere konkurranser lørdagen, men de vil bli holdt på land. Og det vil fortsatt være fine premier.