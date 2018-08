Her er dagens morgenrapport

NAMDALSAVISA

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt forteller til NA at det er ingen meldinger i politiloggen.

Etter flere dager med temperaturer rundt 30 grader, ser det nå ut til å gå mot kjøligere tider. I dag vil det bli overskyet vær med perioder med sol og temperaturer på rundt 20 grader.

Fem dager i juli med over 30 grader i Namsos Drømmesommeren tar ferie i august Varmerekorden for Namsos i juli overlevde med en margin på 0,2 grader.

Ytre deler av Namdalen vil få temperaturer ned mot 16 grader, mens det midtre og indre Namdal vil holde seg stabilt rundt 20.

Lierne kan forvente seg noen tordenbyger i løpet av morgentimene. Slik ser Meteorologisk institutts teksvarsel ut for Trøndelag i dag:

Sørvest opp i frisk bris på kysten, i ettermiddag skiftende bris. Skiftende skydekke. Litt spredt regn de første morgentimene, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol.

I dagens NA kan du blant annet lese disse sakene:

Flere campingplasser i Namdalen nyter godt av det supre sommerværet. Flere merker en småpen økning i besøkstallene.

Les også at de sju største havbruksselskapene i Trøndelag til sammen gikk med 1.019.651.000 kroner i pluss. Daglig leder Per Anton Løfsnæs i Bjørøya er strålende fornøyd med et resultat på 230 millioner.

Fanget 600 veps med heimelagd felle Vepsen burde angre at den stakk Tor-Hartvig Har du opplevd mye veps i år? Ikke så rart, sommervarmen sammen- faller med et vepseår i år.

Politiet mener at det meste tyder på at bilbrannen på Leka natt til 22. juli var påsatt.