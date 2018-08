«Det amerikanske forsvaret brukte Monsen som fasit da de utviklet GPS»

NAMDALSAVISA

Det som skulle bli et nasjonalt humor-fenomen startet i Børgefjell Nasjonalpark i 2006. Her er det som skjedde:

En stor del av Overhalla Rangers (den nærmeste kompisgjengen min fra Overhalla) er fire dagers marsj inn i Børgefjell. Dette er vår lengste ekspedisjon så langt. På kvelden åpnes en lommelerke med Lagavulin-whisky og en sakral pose Cheese Crunchers, som en av gutta har spart helt til nå. Fra lavvoen ser vi Kvigtind i det fjerne og vurderer om vi skal gå opp til toppen neste dag:

«Æ vedde på at det e Lars Monsen som bygd varden på Kvigtind.»

«Trur dåkk ittj hainnj bygd den bære ved å hiv steinan i hop te ein varde.»

«Æ trur hainnj kasta dem herfra!»

Med dét var den første Lars Monsen Fact født. Den står som nummer 8 på hjemmesida larsmonsenfacts.com, og er vel den mest interne (og bakgrunnen har til nå vært en liten hemmelighet): «#8: Lars Monsen bygde varden på Kvigtind. Han kastet stein fra Tjokkelvatnet.»

I løpet av turen oppsto mange flere: «Lars Monsen er den eneste som har drept en grizzlybjørn med dens egne tenner». «Monsunperioden er oppkalt etter Lars Monsen». «Ulvene gjør opp bål for å holde Monsen unna».

Her kunne det hele fort ha sluttet, men vi synes dette var alt for morsomt til å slutte å spinne videre på. I tillegg var jo dette en norsk versjon av et amerikansk fenomen som startet året før, nemlig: «Chuck Norris Facts». Folk hadde begynt å dikte opp fakta om denne kjente actionskuespilleren, og vi brukte samme lest (men aldri de samme vitsene) på Monsen. Norris hadde imidlertid er et mer voldelig tilsnitt: «Chuck Norris doesn’t shower, he only takes blood baths», eller «A roundhouse kick by Chuck Norris is the preferred method of execution in 16 states.» Disse lo vi godt av, men selv om Norris hadde ett og annet sort belte var han jo ikke på noen måte så barsk som Lars Monsen.

Chuck Norris ville jo aldri klart å krysse Canada til fots, uansett hvor mange karatespark han tok. Dette var det jo Monsen som fortjente. Så da vi kom ned fra fjellet satte vi opp larsmonsenfacts.com, og skrev inn de faktaene vi kom på:

«Det amerikanske forsvaret brukte Monsen som fasit da de utviklet GPS». «Lars Monsen har ikke hunder for å trekke pulken. Han har de med som nødproviant». «Det eneste dyret Lars Monsen ikke kan lokke til seg med paringslyder er Mammuter. Det er hovedsakelig fordi de er utryddet.»

Vi hadde ingen sporing på hvor mange som besøkte nettsida de første årene, så omfanget av trafikk på sida vet vi ingenting om. Men plutselig oppdaget vi at folk rundt om i landet kjente til Lars Monsen Facts, og ble rent starstruck da de hørte at vi sto bak. Stadig flere fortalte at de var skrevet ut og hang rundt om på arbeidsplasser og skoler. Faktaene hadde begynt å leve sitt eget liv.

På nettet dukket de også opp stadig flere steder, og da Facebook for alvor kom i 2007 var det noen som kopierte hele nettsida og begynte å dele faktaene på en Facebook-gruppe. Selv om vårt ønske var å spre moroa til flest mulig, ville vi jo gjerne ha et slags eierskap til det. Så da starta vi vår egen Facebook-gruppe, og røktet den på et relativt profesjonelt vis. Der inviterte vi også inn publikum til å være med på moroa, og de beste forslagene renskrev vi og la til på den offisielle lista. Svært mange timer arbeid ble lagt ned, men det var lærerikt og morsomt å bidra til engasjementet.

Dette var i Facebooks urtid, og den opprinnelige gruppa fikk hele 15.000 følgere, og ble med det en av landets aller største Facebookgruppe i 2007–2008. Så la Facebook om organiseringa av Sider/Grupper, og ved et uhell ble den opprinnelige gruppa automatisk slettet, så vi måtte lage en ny Facebook-side. Den nye har per i dag 6.000 følgere, som jo er anstendig, men ikke i samme liga som den opprinnelige.

Etter den overveldende utbredelsen trodde vi allikevel det hele ville gå i glemmeboka etter et par år. Men faktaene har fortsatt å dukke opp nye steder med jevne mellomrom. De har dukket opp som tosider i Se og Hør, ensider i Dagens Næringsliv, forsida på Dagbladet, og som tema i innslag både TV og radio.

Vi har imidlertid holdt oss litt i bakgrunnen, og i motsetning til folkene bak Chuck Norris Facts har vi aldri forsøkt å tjene penger på konseptet (selv om vi har blitt spurt om litt av hvert). Men siden det hele startet som en munter, lavterskel hyllest, syntes vi det var fint at det fortsatte å være nettopp dét. Derfor har det fram til nå vært ekstremt få som kjenner historien bak Lars Monsen Facts, også blant mine kollegaer i NRK. Jeg ble derfor tatt helt på senga på lørdag kveld, da vårt lille humorprosjekt nådde sitt ultimate høydepunkt:

I Sommeråpent hadde Else Kåss Furuseth et innslag om lærdom fra Monsen – Minutt for minutt-sendingene. Det var et kjempemorsomt innslag hvor hun gikk rundt og spurte turgåere om de kjente til forskjellige Lars Monsen Facts! Med et slikt innslag på NRK 1 i beste sendetid, under tidenes Monsen-sommer følte vi sirkelen var sluttet. Dette hadde vi aldri sett for oss da vi satt ved Store Kjukkelvatnet og lo for 12 år siden.

Opp gjennom årene har vi lagt ned en god del arbeid i å spre vitsene og oppmuntre til nye. Så utbredelsen kom ikke av seg selv, selv om vi (fram til nå) har vært ganske anonyme. Men det har jo først og fremst vært moro å jobbe med, særlig når så mange har hatt glede av det.

I tillegg er det ikke vi som skal ha så mye av æren – for som (vi tror) det står i Bibelen, i Paulus’ første brev til korinterne, kapittel 13:

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.

Men størst blant dem er Monsen».

(Og for dem som skulle lure: Overhalla Rangers består av Johan Steen, John Leonhard Klykken, Nils Jørgen Tømmerås, Mads Frantzen, Stig Håvard Kværnø, Tor Martin Iversen og undertegnede.)