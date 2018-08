Det meldes om torden og overskyet vær

NAMDALSAVISA

Politiets operasjonsleder kan fortelle at politiet ikke har noe å melde fra natt til torsdag i Namdalen.

Været: Ifølge Yr.no sitt værvarsel skal det bli en lovende start på dagen, med sol de fleste steder i Namdalen. Fra klokka 12 og utover vil det komme et skylag før de vil bli noe regn i løpet av kvelden. I Indre Namdal kan det også bli torden.

Her er Yrs tekstvarsel for Trøndelag i dag:

Skiftende bris. Delvis skyet eller lettskyet. Oppholdsvær. Fra i ettermiddag vest og sørvest bris. Tilskyende. Regnbyger, lokalt kraftige og kan hende med torden i indre strøk av Namdalen.

I dagens NA kan du blant annet lese at flere kjøpmenn og kommuner i Namdalen protesterer mot at regjeringa vurderer å endre ordninga for støtte til distriktsbutikkene.

Les også at flere bilførere reagerer på mangelfull varsling om vegarbeid i Indre Namdal, og at nedgangen for det kommunale næringsselskapet i Røyrvik fortsetter.