Festivalkokk Martin bød på namdalske smaksprøver

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Et vell av utstillere fra hele Trøndelag fikk vist hvilken flott kvalitet trøndersk mat står for da matfestivalen åpnet torsdag. Her kan du fylle middagsmenyene i flere dager med mat fra fjord og fjell. I tillegg hadde mange utstillere også lokalprodusert drikke i mange varianter.

Presenterte namdalsk mat

Festivalkokk Martin Trana Flak fra Namsos profilerte noen av utstillerne gjennom kokkelering fra scenen på torget. I løpet av dagen var det blant annet plass for to namdalske produsenter. Først ut var Rørvik Fisk. Her ble det laget kokken råmarinert kveite m/tilbehør, noe som ble tatt godt i mot av publikum som fikk smaksprøver av alt som ble laget på scenen.

En smak av Lierne

Li-snadder var en annen av de namdalske deltakerne som fikk tatt i bruk sine råvarer fra scenen. Daglig leder Ole Ivar Ness var selv til stede sammen med ordfører Bente Estil , og fortalte om prosessen med å lage badsturøkt kjøtt.

Denne bedriften fikk ekstra ros og omtale fra Nina Sundquist som er daglig leder i Matmerk. Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Sundquist roste Li-bedriften for sin unike produkter, og oppfordret både produsent og konsument om å være mer synlig stolt over det som var fått til på Nesset i Sørli.

Festivalkokken vartet her opp med badsturøkt sideflesk med fritert svinskinn. Store brett med smaksprøver gikk fort unna, og vi antar at mange tok turen innom standen til de namdalske utstillerne etter dette.

Yrende folkeliv

Til tross for gråvær og regn var det et yrende folkeliv på og rundt Trondheim Torg, og de aller fleste bar på handleposer fra alle tilbyderne. Kjøtt i mange varianter; fersk, røkt, stekt, kokt.

Konferansier Marte Hallem ledet programmet fra scenen på en intim og profesjonell måte, og i mellom presentasjonen av utstillerne underholdt hun for publikum med sang, sammen med Mari Jørpeland.