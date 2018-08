Folk brekker seg for å redde elva og laksen

NAMDALSAVISA

GRONG: – Egentlig er vi passive tilskuere til at naturen går sin gang. Men den innsatsen grunneierne og frivillige har gjort i sommer, viser hva elva betyr for oss.

Det sier nestleder Alfred Skogmo i Namsenvassdragets Elveeierlag. Han er full av lovord overfor dem som har stilt opp for å plukke død, stinkende laks ut av Sanddøla de siste dagene.

For laksen lukter noe helt forferdelig når den blir tatt opp av elva.

Mer enn ett tonn død laks

– Her om dagen var det en kar som kastet opp tre ganger mens han holdt på. Han brakk seg når han kom opp med fisken før han dykket under vann for å finne den neste, forteller Skogmo.

Det ar vært noen travle dager etter at den dødelige laksesykdommen furunkulose ble påvist i Sanddøla mandag.

De siste dagene har grunneiere og andre frivillige plukket opp hundrevis av død laks fra elva som renner inn i Namsen rett sør for Grong sentrum.

– Så langt er det funnet 1.300 kilo død laks, opplyser Skogmo som er pessimistisk med tanke på dagene som kommer.

Håper på mer regn, men

– Det er meldt noe regn heldigvis, men på langt nær det vi trenger, sier han.

– Hva med Namsen? Hvilke tiltak vil dere sette inn der?

– Det er innført forbud mot catch and release. I tillegg er vi spesielt opptatt av området ved Fiskumfoss. Senest i går fant vi en død fisk der. Prøvene vi sendte inn viste at den ikke døde av furunkulose.

– Hvorfor er dere opptatt av Fiskumfoss?

– Det er påvist furunkulose der tidligere. Senest i 2014 og 2015.

– Fisket i Gaula er stoppet. Vurderer dere det samme i Namsen?

– Per i dag er ikke det aktuelt. I samarbeid med NTE har vi økt vannføringa fra minimum 50 kubikkmeter i sekundet til 100. I Gaula har vannføringa vært ned i 10 kubikkmeter i sekundet.

– Når det er sagt. Det ble nylig målt 21 grader i vannet ved Bertnem. Når vannet når 18 grader blir situasjonen dramatisk. Så vi følger dette nøye og vurderer tiltak fortløpende.