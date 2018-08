Satyricon blant tidenes beste

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Under ledelse av juryformann Thorstein Selvik har en jury bestående av mediefolk, finanstopper og artister har kåret verdens 150 beste tungrockalbum for Dagens Næringsliv.

Aller øverst på lista finner vi Black Sabbaths legendariske plate «Paranoid» fra 1970, etterfulgt av Deep Purples «In Rock» fra samme år og Slayers sjangerdefinerende thrash metal-epos «Reign in Blood» fra 1986.

Overhalling på lista

Men på lista over de beste albumene finner vi også noen norske innslag. Darkthrones «Transilvanian Hunger» er nummer 59 på lista, Dimmu Borgirs gjennombruddsplate «Puritanical Euphoric Misanthropia» ligger på 79. plass før vi på plass nummer 81 finner Satyricons «Nemesis Divina». Satyricon er bandet til Sigurd Wongraven, som bodde mange av sine barndomsår på Tetlia i Overhalla kommune.

«Nemesis Divina» kom for 22 år siden, og ble raskt en kritikerfavoritt. Plata inneholder klassiske låter som «Mother North» og «The Dawn of the New Age». Bandet markerte også ei ny tid i forhold til at de gikk bort fra den klassiske svartmetall-estetikken de norske bandene hadde skapt tidlig på 90-tallet.

Tida i Namdalen ble viktig for Wongraven, og var med på å forme hans interesse for musikk.

– Interessen for hardrock kom vel da jeg var seks år gammel og bodde på gården i «Titjlin» på Skage. Jeg har bestandig vært fascinert av rovfugler, som er noe av det flotteste i naturen. Fra gården så du kongeørn, så den fascinasjonen er noe som kommer derfra. Det samme gjør det at jeg er glad i alle årstidene. Det finnes mange grunner til at jeg ikke er ei pyse, og en av de viktigste årsakene er tida i Overhalla, fortalte Wongraven til NA i fjor.

Overhallingen som erobret verden med vin og musikk Sigurd Wongraven (41) er en av metall- verdenens største profiler og en kritikerrost vinmaker. Alt startet på en liten gård i Tetlia i Overhalla.

Vinsuksess

Satyricon har i løpet av sin lange karriere blitt blant de største metallbandene i verden, og frontmann Sigurd Wongraven har også blitt en av landets fremste vinmakere. I fjor sa Wongraven til NA at musikken og vinlagingen gikk hånd i hånd.

– Det er masse fellestrekk. Vin er en kombinasjon av både det tekniske og emosjonelle, så det er veldig sammenliknbart med musikk. Det er en skapelsesprosess, og det har kun vært mulig å komme dit jeg er i dag med erfaring fra musikken.