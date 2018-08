D.D.E økte omsetninga i 2017, men jubileumsfeiringa spiste opp overskuddet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årsrapporten fra Rai Rai Entertainment, som driver med produksjon av musikk og står for booking for D.D.E., hadde i fjor inntekter på 17,4 millioner kroner. Dette er det høyeste omsetningstallet for selskapet de siste 15 årene.

I fjor omsatte rockegruppa. D.D.E for 13,9 millioner kroner.

Resultatet etter skatt gikk kraftig ned og endte på 7.857 kroner, mot 469.104 kroner i 2017.

Ifølge årsrapporten har det kommer det svake årsresultatet som følge av gruppas 25-års jubileum med turneen «Bergen, Murmansk og Mo», og jubileumskonsert i Oslo Spektrum.