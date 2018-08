NAMDALSAVISA

Det offentlige har mange slags oppgaver, men felles for de alle er at de er, ja offentlige i den forstand at de er kjente og alle vet hvor de er å finne. Dette til forskjell fra hemmelige tjenester som er mye vanskeligere å oppdage sånn i det daglige.

Men hva skjer når de offentlige tjenester blir like vanskelige å oppdage som de hemmelige? Det skal jeg ta for meg nå, og det skjer her i Namsos.

Det begynte med at jeg skulle spørre om noe på brannstasjonen. Der ble jeg ikke møtt av mennesker, men en tavle der jeg skulle trykke på navnet på den jeg skulle snakke med. Jeg visste ikke hvem dette var, og begynte øverst. Men de var visst ikke til stede, for ingen kom ut for å møte meg. Jeg så folk der inne, men de så ikke meg. Etter en stund ga jeg opp og lot brannmennene være i fred.

Noen dager senere skulle jeg på Brukerkontoret. Jeg visste at de hadde flyttet, men stakk innom for å se og kunne lese at de hadde flyttet til Abel Meyers gate 10 (eller var det 12?) Jeg dro trøstig videre til nevnte gate, og så etter Brukerkontoret. Det var en inngang i Meyers gate rett overfor kirken. Nei, der stod det «Familievernkontoret» på et skilt. Jeg gikk så til Bråholmgata rett mot Samfunnshuset. Der var» Kirkekontoret» i følge en plakat over døra. Hva nå? Jeg måtte bite i det sure eplet og gå inn på Samfunnshuset og spørre. Der fikk jeg vite at «mitt» kontor lå rett over gaten.

Jeg protesterte og sa at skiltet utenfor indikerte at det var Kirkekontoret, men fikk vite at jeg måtte gå inn i gangen og se, da ville jeg finne et skilt som omhandlet brukerkontoret. Ganske riktig, inne i gangen, ganske høyt på veggen var det et skilt som fortalte at brukerkontoret befant seg i øverste etasje. Heldigvis var det heis der, men jeg tok bena fatt og der fant jeg det lenge savnede kontoret. Jeg kom inn på et forholdsvis nakent rom uten folk, men etter en stund hadde noen observert meg og kom meg til unnsetning.

Slik endte min kommunale odyssé godt, men ikke uten noe besvær. Jeg tenkte jeg ikke skulle skrive noe om dette av redsel for å dumme meg ut, men ettersom jeg har hørt om flere som hadde vært gjennom den samme rebusen, ble det en epistel av det.

Bayer