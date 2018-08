Havnet på taket etter å ha bråbremset for elg

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Hendelsen skal ha funnet sted på hovedvegen i nærheten av samfunnshuset på Otterøya natt til søndag.

Sjåføren måtte en tur på legevakta, men slapp uskadd fra trafikkuhellet. Bilen pådro seg en del skader. Blant annet er rutene knust.

Elgen ble ikke truffet. Hendelsen ble loggført klokka 00.33 av politiet.

Vinglete kjøring

Litt tidligere på kvelden fikk politiet melding om en person som kjørte vinglete i Overhalla.

– Vi fikk melding om en bil som kuttet svinger og kjørte fort, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk etter hvert tak i sjåføren, som viste seg å være edru.

– Sjåføren fikk et muntlig pålegg om å roe ned farta, sier operasjonslederen og legger til at dette skjedde like før midnatt.