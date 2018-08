Mer populært enn langrenn hos jentene

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Hun storkoser seg under Landsskytterstevnet i Stjørdal. Det er sesongens store mål for jenta som om et par uker begynner i 10.-klasse på Grong barne- og ungdomsskole.

Slett ikke så rart. For uansett hvor hun går finner hun ei venninne å snakke med – som har samme interesse.

Målt i oppslutning er skyttersport den mest populære av de individuelle idrettene i Namdalen for jenter mellom 15 og 20 år. Mens det tidligere var langrenn som hadde flest utøvere i disse årsklassene, er det nå skyting som har plassen.

Edla selv synes ikke det er så oppsiktsvekkende at jenter velger seg skyting.

– Nei, for det er så artig en idrett. Det er spennende å få en poengsum hver gang, sier hun etter at hun hadde skutt 245 på baneserien lørdag.

Venninna Elise Solum Bakken skjøt 250 i samme lag som Edla, og begge var raske til å gratulere hverandre. Og for Edla gjorde det ingen ting om at hun ble klart slått av Elise.

– Nei nei. Det er bare moro at hun gjør det så bra. Jeg har faktisk slått henne en gang i år, og derfor vet jeg at jeg selv også kan gjøre det bra. Det er derfor inspirerende at det er noen i Namdalen som slår meg, smiler hun.

Vil være med lenge

Hun er en del av det fine skyttermiljøet som har grodd fram i Harran de siste årene. Med Kari Sofie og Audun Fiskum som pådrivere, trenere og tilretteleggere, er det mange unge skyttere i bygda.

– De er flinke trenere og så er de flinke til å motivere oss, sier Fiskum.

– Hva er så bra med skyting?

– Det er veldig sosialt og så kan du hele tida konkurrere med deg selv. Du får en poengsum, og det er moro å prøve å slå den neste gang. Da kan du føle at du forbedrer deg, selv om du er bak de beste.

– Er du opptatt av hvor du havner på resultatlista?

– Nei, egentlig ikke, men jeg blir litt irritert hvis jeg har skutt dårlig, sier hun og ler.

Selv har hun uansett resultat ingen planer om å legge bort børsa med det første. Snarere tvert om.

– Jeg satser på å holde på med skyting i mange år, sier hun.

Og selv om det er mange jenter med, så er det godt plass til flere.

– Åja, dess flere som blir med, så jo bedre er det.

Inspirert av tante

Søskenparet Thea Alice og Inga Irene Brøndbo bor begge på Høylandet. Også de skyter for Harran. Kanskje ikke så rart når tante heter Kari Sofie Fiskum!

På Landsskytterstevnet stiller de i klær lånt av tante, som ble skytterprinsesse i 2005.

– Vi ønsker jo å bli så god som henne, sier Inga Irene som er født i 2001.

Ett år yngre Thea skjøt litt bedre enn si lillesøster i feltrunden på lørdag, og søstrene innrømmer at det av og til kan være litt konkurranse dem i mellom.

– Det er det, samtidig så gleder vi oss over at den andre også lykkes, sier Thea.

Jentene utfordrer gutta

Det er ikke bare i Namdalen skyting er i skuddet blant jenter. Også på resultatlistene markerer jentene seg ettertrykkelig.

I baneskytinga for eldre rekrutt er 10 av de 18 første på lista jenter. I juniorklassen er det også 10 jenter blant 25 etter feltskyting.

Og som kjent; To av de tre siste årene har vi fått skytterdronning i Norge!