Slipper løs en utemmet urkraft

Nylig kom beskjeden om at One Tail, One Head – hvor namsosingen Jane Even Åsli har vært sentral – legger ned virksomheten senere på året.

Før den tid får vi heldigvis et nytt album, og aller først en ny singel. Det har blitt en brutal affære, for «Rise in Red» er utemmet villskap og pur glede fra ende til annen. Dette er svartmetall som den bør være, proppfull av stemning, hissige riff og et tidvis forrykende tempo.

One Tail, One Head har et veldig rent sound, men samtidig er det skittent og rått. Komposisjonen er framifrå, og det er et voldsomt driv i låta. Avleveringa fra bandet er intens, og samlet sett skaper det en truende atmosfære og en følelse av å gi seg i kast med ville naturkrefter.

Låta har vokst for hver lytting, og hver gang kommer det mer tydelig fram hvor særegent bandet har utviklet seg til å bli. Det er bare å ta av seg hatten for urkrafta som er One Tail, One Head – de har nok en gang levert et skjellsettende stykke musikk.