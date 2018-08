Stresser ned med fotballskole på Rørvik etter seier i Norway Cup

NAMDALSAVISA

RØRVIK: For få dager siden vant juniorlaget fra Brasil verdens største fotballturnering, uten å slippe inn et eneste mål.

– Som forventet?

– Ja, svarer han før han legger til:

– Fotballen er stadig i utvikling over hele verden, og det er mange som trener hardt. Likevel forventet vi å kjempe om seieren, sier Paulo.

Møtte gamle kjente

Laget vant også Norway Cup i 2016. Det er 2016-laget Rørvik-spillerne Luis Felipe Bazil Freixo, Gustavo Clarindo da Silva og Gleidson Bernando Silva kommer fra.

Sammen med 18 juniorspillere, andre spillere fra Rørviks A-lag og 75 fotballskole-deltakere skapte de god stemning på stadion i solskinnet.

RIL-kaptein Thomas Strand løp rundt på hos de forskjellige gruppene, og så til at alt gikk etter planen.

– Det er mye å holde styr på, men vi har organisert masse på forhånd. Nå gjelds det bare å holde seg til planen, sier Strand mens det scores og feires på banen ved siden av.

– Det er en fantastisk gjeng med folk som har kommet hit. De ydmyke og glade for å komme hit. Nå har de nettopp vunnet Norway Cup og det virker som de er fornøyde med å komme hit for å slappe av og kose seg, sier Strand.

Populære brasilianere

Og gjett om de ferske Norway Cup-vinnerne var populære blant Rørviks unge lovende fotballspillere.

– De er kule, og så kan de litt norsk. Veldig lite norsk, men det er artig at de prøver, sier Marte Eidshaug (9).

Hun sitter sammen med en gjeng som har store forhåpninger til fotballskolen. De mener den har begynt bra.

– Veldig artig, sier Sander Ulsund (9), som legger til at de alle er fullt klar over at det er de ferske Norway Cup-vinnerne som har tatt turen til Rørvik for å bidra som instruktører på fotballskolen.