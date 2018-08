NAMDALSAVISA

STJØRDAL: For Nordre Skage-skytteren leverte solide 246, og med 16 innertreff er sjansen meget god for at Namdalen blir representert i kongelaget onsdag kveld.

Det håpet har også Bakken selv.

– Ut fra erfaring fra tidligere LS, så er vel grensa omkring der. Med såpass mange sentrum er det et godt håp om at det holder, sier han.

Han startet med 148 på første 15 og med 98 på de siste ti skuddene tok han ledelsen etter første lag.

Han er imidlertid klar på at resultatet ikke vil holde til å kjempe om å bli skytterkonge.

– Nei, nei. Det er jeg sjanseløs til. De beste vil skyte tre poeng mer, og jeg er ikke med i kampen om de tre-fire beste, selv om jeg kommer på kongelaget.

Bakken var uansett veldig godt fornøyd.

– Ja, det er jo det nest beste jeg har prestert i år, så da kan jeg ikke klage når jeg gjør det på et LS.

Rett etter skyting måtte han gjennom mange intervjurunder, både overfor NRK, til arrangørene og andre media.

Uten at det gjør Hans noe.

– Det er bare fint det. Man er jo forberedt på at det er ekstra blest rundt skytinga på et Landsskytterstevne. Det må vi godta og bare like. Det må være noen sirkushester for å vise fram sporten, så jeg bare nyter at det er slikt. Tross alt er det jo bare gøy, smiler Hans Bakken.

Hvorvidt han får plass i kongelaget blir ikke klart før 18.30 onsdag ettermiddag, da alle skytterne har vært i ilden.