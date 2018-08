Her er dagens morgenrapport

NAMDALSAVISA

Politiet har hatt lite å henge fingrene i natt til tirsdag og tirsdag morgen.

Ifølge politiets Twitter-konto har det ikke vært noe aktivitet i den nordlige delen av Trøndelag.

Det bekreftes av operasjonsleder Kamilla Engen i politiet tirsdag morgen.

– Det har vært noen påkjørsler av dyr og noen trafikkontroller, men ellers har det vært en rolig natt, sier Engen.

Sjekket trafikken

UP utstedte fem forenklede forelegg under en laserkontroll på E14 i Stjørdal mandag kveld, mens en mannlig fører i 30-årene ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort på E6 ved Ler natt til tirsdag.

Politiet avholdt en trafikkontroll ved E6 i Sparbu natt til tirsdag. 25 kontrollerte, alt ok, opplyser operasjonslederen.

Ikke 40 grader i Namsos

Det er og blir grått de fleste plassene i Namdalen i dag, til tross for at Dagsrevyen mandag kveld meldte at Namsos ville få 40 grader tirsdag.

Finn en feil på dette værkartet Mens det meldes ekstremvarme på 40-tallet i Portugal og Spania, har vi vært forskånet for det i Namdalen - inntil i kveld.

Namsos vil imidlertid være opp mot brukbare 19 grader utover ettermiddagen og kvelden.

Dette sier Yr.no i sitt tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

«Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Litt regn i ytre strøk i sør først på dagen, ellers oppholdsvær».