Problemet Sandberg

NAMDALSAVISA

Fiskeriminister Per Sandberg har blitt et stort problem, både for statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen. Årsaken er selvsagt kjærlighetsferien med sin nye norsk-iranske flamme i hennes opprinnelige hjemland. Det alvorlige i saken er at Sandberg brøt rutinene for sikkerhet ved ikke å forhåndsvarsle turen til Statsministerens kontor og ved å ta med seg jobbtelefonen til høyrisikolandet Iran.

Det synes allerede klart at Per Sandberg har utvist grov uforsiktighet i tjenesten ved å ta med seg jobbtelefonen. Risikoen for at den kan ha blitt hacket i Iran er stor. Det er ekstra overraskende at nettopp Per Sandberg, som har fungert som justis- og beredskapsminister i to uker, skulle ta så lett på sikkerheten under ferieturen i Iran. Her må kjærligheten ha gjort Sandberg blind for åpenbare farer.

Men Per Sandberg har tydeligvis også blitt blendet av Iran som land. Han presiserer riktignok at han er like kritisk til regimet som tidligere, men han må likevel tåle kritikk fra partifeller som Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari. Tybring-Gjedde mener at statsministeren må vurdere om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister, og Keshvari ber Sandberg vurdere sin stilling som nestleder i Frp.

Statsminister Erna Solberg var farlig tidlig ute med å si at det er lov å gjøre feil som statsråd. Politiets sikkerhetstjeneste hadde neppe den hele og fulle oversikten over fiskeriministerens sikkerhetsflause på dette tidspunktet.

Denne saken koker ned til to spørsmål: Har Erna Solberg fortsatt tillit til Sandberg som minister? Hva er omkostningene ved eventuelt å kvitte seg med ham? Svaret på det siste spørsmålet er det viktigste. Poenget er nemlig at Erna Solberg er dømt til å ha Frp med på laget. Frp-leder Siv Jensen vil ha det avgjørende ordet. Sylvi Listhaug ble ikke ofret som minister av Erna Solberg. Hun falt for eget grep. Å sende Per Sandberg ut i kulda vil ha sin pris for forholdet mellom Frp og Høyre. Sandberg er nemlig fortsatt nestleder i Frp. Det vil gjøre større skade å ha ham som løs kanon i den posisjonen. Som minister er Per Sandberg bundet til masta, på godt og vondt.