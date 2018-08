Fare for lyn og torden i Namdalen

NAMDALSAVISA

Men først, politiet kunne fortelle at det har vært ei rolig natt.

- Det har vært helt stille og rolig i Namdalen og ellers i Trøndelag i natt, sier politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen til NA onsdag morgen.

Like før klokken elleve i går kveld var det derimot et vogntog som mistet en henger på E6 sør for Snåsa. Vegen ble stengt frem til klokken ett natt til onsdag. I mellomtiden var det omkjøring på fylkesveg 763.

- Det skal være greit å passere nå, veitrafikksentralen har vært og ryddet i natt, sier Olsen.

Regn og torden

Værmessig blir det en fin start på dagen. Frem til klokken 15.00 melder Yr.no at det blir temperaturer over 20 grader og litt overskyet.

Godværet vil vare til i middagstider. I firetiden vil trolig mørke tordenskyer komme sigende over Namdalen. Det er meldt både lyn, torden og et par millimeter med regn i løpet av noen timer. Utover kvelden skal været roe seg.

Yrs tekstvarsel for Trøndelag lyder som følger:

«Sørlig frisk bris utsatte steder, i kveld periodevis sørvest frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær, fra i ettermiddag etter hvert regn og regnbyger fra sør. Utrygt for torden.»

Raser over ny medisin

Denne morgenens toppsak hos VG er om Norske leger som raser over ulik tilgang til ny medisin. De mener det fører til forskjellsbehandling.

I dagens NA kan du blant annet lese om Silje Merethe Nygård (27) som for to år siden ble tvangsinnlagt på psykiatrisk i Levanger. Nå har hun kjempet seg tilbake på obb etter lang kamp mot seg selv.

Du kan også lese om, Hans Bakken, som er i sitt første kongelag siden 2009. Kongelaget starter 19.30 onsdag kveld, og Bakken skal ligge helt oppe på skive sju.