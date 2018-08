– Dette lover godt for fortsettelsen

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: «Endelig e det Kolvereiddaga. Dæm har vi venta på» sang publikum i kjent stil da årets dager ble åpnet på høytidelig og tradisjonsrikt vis torsdag.

– Velkommen til Kolvereiddagene, det er flott at dere er her, sa ordfører Steinar Aspli til det fullsatte torget, før han fortsatte med å skryte av de mange ildsjelene som står bak arrangementet.

– Frivillighet og engasjement er rammen rundt Kolvereiddagene, og vi har gledet oss til denne møteplassen og trivselen vi opplever her hvert år.

Han oppfordret samtidig publikum til å være med på det som skjer i helga.

– Da blir dette den folkefesten vi ønsker, og det vil bli en minnerik opplevelse.

Heder for frivillighet

Som seg hør og bør ble hedersprisen Årets Kolverik delt ut under åpningsseremonien. Og om årets Kolverik, som er den 32. i rekka, sa juryen følgende:

– Årets Kolverik har gjennom en årrekke vært en stødig og pålitelig bidragsyter innen idretten på Kolvereid. Det frivillige arbeidet som han har lagt ned har vært viktig for å gi både unge og gamle på Kolvereid gode trim- og turopplevelser.

Åke Rønningen fra komiteen delte ut prisen, og la til at de fleste på Kolvereid kjenner vinneren best som tilrettelegger for god folkehelse og et godt skimiljø.

– Gjennom en årrekke har han sammen med flere sørget for at alle kan bruke Kolvereidmarka som turområde. Før vi andre har spist frokost har årets Kolverik allerede vært i marka i flere timer og laget flotte spor for at vi skal få best mulig opplevelse, sa Rønningen, før han avslørte det mange hadde skjønt, at Sigfred Rønningen er Årets Kolverik.

En rørt og overrasket vinner gikk dermed opp og takket for hederen.

– Dette var nesten for mye, jeg ble veldig overrasket, sier han. Rønningen forteller at han har mistet tellinga på hvor mange år han har vært ivrig på å preppe skiløypene.

– Men det er veldig mange. Jeg gjør det fordi jeg har et ønske om at alle skal få bruke løypa, smiler han.

Mange høydepunkt

Selv om den offisielle åpninga skjedde torsdag, har komiteen allerede avholdt flere vellykka arrangementer.

– Tirsdag hadde vi ungdomsdisko der ungene så ut til å ha det veldig bra, og onsdag kveld var det quiz. Der var det mye folk og god stemning, sier martnasgeneral Sten Johansen.

Også på åpninga var det mye folk som var samlet på torget.

– Det var fullt av folk på plassen, og det er også artig å se at det er masse folk i gata, sier han.

– Fortsetter det sånn så lover dette veldig godt.

Videre på torsdag var det blant annet trylleshow og bluesjam med Frode Alnæs. Fredag står det tradisjonsrike løpet Brækkabakkan opp på plakaten, og det samme gjør Sommerfest med Staut og B-gjengen.

– Det er så mye som venter, at det er vanskelig å velge ut noen høydepunkt, sier Johansen, som beskriver det hele som en stor fest.

– Alt har gått veldig bra til nå, og det er artig å være i gang.

På lørdag blir det blant annet piratshow, motor- og MC-parade, flere konserter, avslutningsshow og fest med Dance With a Stranger og Graceland.

Johansen er fornøyd med starten av dagene, og nå håper han bare at det ikke blir ei så regntung helg som det er meldt.

– Vi håper å ha været med oss resten av helga, sier han.