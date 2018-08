Her er dagens morgenrapport

NAMDALSAVISA

Klokka 04.00 torsdag morgen meldte politiet på Twitter om en redningsaksjon under ledelse av HRS i Roaldsvika i Vikna. Melder skal ha hørt et smell i området rundt kl 02.25, og fryktet at en båt hadde gått på land.

Redningsskøyta Harald V., brann, ambulanse og politi søkte i området, uten resultat. Redningsaksjonen ble avsluttet rundt kl 05.50.

Rolig natt

Ifølge politiets Twitter-konto har det ikke vært noen annen aktivitet i nordlige del av Trøndelag. Det bekrefter Rune Brannmo ved politiets operasjonssentral.

– Med unntak av redningsaksjonen har det ikke skjedd noe, sier han.

Oppholdsvær

Knallsola lar fortsatt vente på seg, og i indre strøk av Namdalen vil det bli mellom 15-18 grader og lett overskyet i dag. Utover dagen melder sola sin ankomst, spesielt i ytre del av Namdalen.

Lierne kan forvente litt mer vind, og noe regn utover kvelden.

Meterologisk institutt melder følgende for Trøndelag torsdag: Sørvest periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. I ettermiddag minking til skiftende bris. Stort sett oppholdsvær.