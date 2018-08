Drømmen om FM

NAMDALSAVISA

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha tilbake de gamle FM-senderne for radiosignaler. Bakgrunnen er det faktum at norske radiokanaler har mistet 300.000 lyttere på ett år. Årsaken er innføringa av Dab-teknologien og vrakinga av FM-systemet.

Problemet er bare at det er lettere sagt enn gjort å snu i dette spørsmålet, og det vil koste mye å bygge opp igjen FM-nettet. I tillegg blir det dyrt å drifte både FM og Dab parallelt. De nyeste FM-senderne er demontert og sendt til Malawi. For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at Frp-talsmann Morten Wold har tatt utspillet fra Sp-lederen som en begjærlig lissepasning. Frp har nemlig forsøkt seg på flere omkamper i Stortinget for å berge FM-sendingene, men heldigvis forgjeves. At Sp hiver seg på den samme radiobølgen, gjør det ikke bedre.

Det kan diskuteres hvor klokt og smart det var å innføre den digitale Dab-teknologien i Norge. Mange mener at Norge burde ha satset mer på radiosendinger gjennom internett og mobiltelefoner i stedet. Dette er noe som sammen med ulike strømmetjenester uansett vil tvinge seg fram som et utbredt alternativ.

Men vi skal ikke glemme at Dab har gitt oss flere radiokanaler med et bredt tilbud for enhver smak. FM-båndet var sprengt, og kunne ikke gi et større tilbud. I tillegg har Dab gitt oss god teknisk kvalitet på radiosignalene. Så gjenstår det litt før det er Dab-signaler i alle avkroker og tunneler. Det hører også med til historien at lokalradioene fortsatt har mulighet til å sende på FM.

Problemet med Dab har vært at vi har måttet kjøpe oss nye radioer beregnet for den nye teknologien eller tilpasse gamle FM-radioer med dippedutter som sørger for at vi får inn Dab-signalene. Forbrukerne er altså påført ei ekstraregning. Ja takk, begge deler blir ei dyr og ufornuftig løsning. Og rett skal være rett; vi har fått god tid til å innrette oss til den nye Dab-virkeligheten.

Den teknologiske utviklinga fører stadig til nye tilpasninger. Dab er et framskritt slik FM engang var. Å vekke FM til live vil være å gå baklengs inn i framtida. Vi tør minne om at det ikke er så mange år siden vi hørte radio på langbølge, mellombølge og kortbølge. Slike radioer står gjemt bort på museer og kott. Den digitale radiohverdagen er kommet for å bli.