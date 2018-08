Nå går Daniel for 2019 ...

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: – Dette har vært suverent. En veldig stor opplevelse. Jeg hadde hørt at Landsskytterstevnet er ei morsom greie, men dette har overgått alle forventninger, sier spillumsingen.

Melder seg på tidlig

Hans Bakken stjeler de fleste overskriftene når det handler om namdalsk skyttersport – og annerledes var det heller ikke på årets LS som ble avsluttet i regn fredag.

Men LS er så veldig mye mer. Det er et først og fremst et veldig stort breddearrangement. For Det frivillige skyttervesen (DFS) som er arrangør, er ikke tuftet på toppidrett.

Anslagsvis 5.000 var med på Stjørdal i det som ble et fantastisk arrangement. Storparten av disse tilhører samme «klasse» som Daniel Fjeldseth Vibstad fra Spillum og Nordre Skage skytterlag. Nemlig bredden.

For Vibstad var førstereisgutt. At han bestemte seg for å melde seg på, var ikke et dårlig valg.

– Jeg har drevet med jaktfeltskyting tidligere, men å skyte som dette er helt nytt for meg.

Dro og kom tilbake

Det var faktisk hans andre stevne noensinne med DFS-skyting.

Og altså det aller første Landsskytterstevnet.

Det var derfor med en spesiell forventning han inntok LS-arenaen for å skyte bane forrige fredag.

– Jeg dro heim en tur lørdag, og kom tilbake sist onsdag. Jeg måtte jo følge kongeskytinga.

Han skjøt såpass godt på feltskytinga, at han fikk skyte finale i klasse 2. Til slutt var han helt oppe på 18. plass.

Uten at det var det viktigste.

– Nei, jeg kunne jo ikke ha ambisjoner om å prestere. Jeg ønsket å være med og oppleve hva LS var.

– Og hva har det vært for deg?

– Først og fremst veldig artig. Det er også sosialt, og så er det så mye å følge med på.

På veg til Evje...

Han visste at Landsskytterstevnet var stort, men ble slått av dimensjonene over arrangementet.

– Jeg visste det var et stort arrangement, men dette var jo enormt. Stemninga og trøkket. Virkelig stort, og veldig artig, sier Danel Vibstad Fjeldseth.

– Og i 2019 er det Landsskytterstevne på Evje …

– Dit skal jeg. Jeg kommer nok til å melde meg på tidlig denne gang, sier han og smiler.

Og til Daniels opplysning: Landsskytterstevnet i 2019 avvikles 1.–9. august!