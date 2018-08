Er du Joker-millionæren Norsk tipping prøver å nå?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ei kvinne fra Trøndelag ble trukket ut som lørdagens Joker-kandidat. Hun svarte ikke på telefonen, og fikk dermed ikke muligheten til å være med på tv-trekningen.

Ask gjorde opp og ned-valgene for kvinnen. På det tredje tallet dukket jokeren opp, og kvinnen kan juble for en premie på hele 2.006.000 kroner. Men vet hun om denne gladnyheten selv?

Det har ikke lykkes Norsk Tipping å komme i kontakt med vinneren.

Har du mange ubesvarte anrop fra vinnertelefonen 625 60 000? Hold deg ved telefonen...