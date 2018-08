Rolig avslutning på helga

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter ei helg med mye vind og regn i Namdalen, ble det ei rolig natt inn i den nye uka. Operasjonssentralen for politiet i Trøndelag hadde ingen hendelser å melde på morgenkvisten.

Det ser også ut som at det blir en ganske rolig dag mandag, og Yr.no melder at det blir nordvest bris og skiftende skydekke. Det kan komme enkelte regnbyger som avta utover kvelden. Foreløpig er det slutt på sommervarmen, for temperaturene vil ligge på 9 til 13 grader i dag.

Debatten om Namsos sentrum fortsetter

I dag kan du i NA lese om at kjøpmann Bernt Røthe kaster seg inn i debatten om Namsos sentrum. Han mener at vi bør se til våre naboer i Steinkjer for hvordan det skal skapes liv i byen.

– De gjør bevisste valg for å skape aktivitet i kommunen. Det må vi lære av, sier Røthe.

Du kan også lese at det ble god stemning under Kolvereiddagan, til tross for at værgudene ikke spilte på lag i løpet av helga.

Dagens toppsak hos VG er at nordmannen Jakob Ingebrigtsen får terningkast 7 for sin innsats under friidretts-EM, hvor han sikret seg gull både på 1.500 og 5.000 meter.

Bernt Røthe sine tanker om Namsos sentrum – Mange namsosinger er for lite realistiske Bernt Røthe (85) har vært kjøpmann i Namsos sentrum siden 50-tallet. Han mener mange namsosinger har urealistiske forventninger om hva byen skal inneholde.