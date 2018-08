Sandberg trakk seg, Nesvik tar over

NAMDALSAVISA

OSLO: Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i ekstraordinært statsråd kl 13 mandag. Det var den omstridte Iran-saken som felte Sandberg

Harald Tom Nesvik ta over ministerposten. Han er tidligere parlamentarisk leder i Frp.

Det var Aftenposten som først meldte at Per Sandberg ville trekke seg i dag.

Samtidig varslet Sandberg at han også går av som nestleder i Fremskrittspartiet, noe som kan bane veg for Sylvi Listhaug.

Frp-leder Siv Jensen gir uttrykk for at hun mener at det er klokt av Sandberg å gå av.