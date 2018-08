– En av Namdalens fineste turstier

NAMDALSAVISA

SKOROVATN: – Turstien er en del av den godkjente reguleringsplanen som har vært ute på høring. Den er gjennom- arbeidet i seks år og har blitt godkjent av 24 høringsinnstanser, sier Berger til NA.

Kritiske til planer om tursti rundt Lille Skorovatn Bekymret for fuglelivet Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er kritiske til planene om tursti rundt Lille Skorovatn, og ber om at kommunen skrinlegger planene.

– Hva tenker du om innholdet i klagen?

– Vi kommer til å bygge turstien så hensiktsmessig som mulig. Man må huske at Skorovatn er regulert til en fjellandsby – og dette kommer til å bli en av Namdalens fineste tur-stier, sier Berger og legger til:

– Klagefristen for reguleringsplanen gikk ut for snart to år siden. Vi ønsker ikke å ødelegge for Skorovatn, men gjøre plassen enda finere.