Rolig natt for politiet

NAMSOS: Det har vært nok ei rolig natt i Namdalen, og på morgenkvisten hadde ikke operasjonssentralen hos politiet noen hendelser å melde fra natta.

Det blir også mye av det samme været det kommende døgnet, hvor det kan ventes skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Det blir stort sett opphold og perioder med sol, og temperaturene vil ligge på rundt 11 til 15 grader. Noen steder kan det bli lokal morgentåke, melder Yr.no.

Frykter for lokaldemokratiet

I dag kan du i NA lese om Arnstein Finstad i Olympiatoppen som i kjølvannet av Jakob Ingebrigtsens to EM-gull mener at det ikke er noe problem å trene hardt og målrettet fra ung alder, så lenge utøveren selv ønsker det.

Du kan også lese at namsos-ordfører Arnhild Holstad frykter for utviklinga av lokaldemokratiet siden færre ungdommer ønsker å gå inn i politikken.

– Jeg frykter at blir færre som gidder å bli politikere i årene som kommer. Det er en trend i tida jeg ser alvorlig på, sier Holstad.

Dagens toppsak hos Dagbladet er at Frp-politiker Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes varsler et kraftig oppgjør etter at Sandberg valgte å trekke seg som fiskeriminister i går.

– Bahareh og jeg har mye vi skal konfrontere dere med, sier Sandberg til Dagbladet.

