– Årets høydepunkt

NAMSOS: For første gang etter Frode Vikens bortgang står D.D.E. på scenen foran sitt heimepublikum lørdag.

– Det blir helt klart en spesiell opplevelse. Selvsagt skal det markeres, slik vi har gjort det på de andre konsertene i årets sommerturne. Jeg føler vi har funnet en ramme som kler oss som band, og samtidig hedrer minnet til Frode på en fin måte, sier D.D.E.-trommis og manager Eskil Brøndbo.

Erfaring og selvtillit

Sommerens turne har ikke vært som andre. For første gang har de reist landet rundt uten sin faste låtskriver og gitarist ved sin side i turnebussen.

– Det har ikke gått en dag uten at vi nevner eller snakker om Frode i en eller annen form. Det kan være alt fra ting han brukte å si til de små særegenhetene hans – som å gå på do like før vi gikk på scenen.

Selv om de var spente før avreise, sier Brøndbo at sommerturneen så langt har gått over all forventning.

– Det har vært en heftig sommer med fantastiske konserter og godt besøk. Alt fra store festivaler til mindre arenaer. Vi føler vi har et bra sceneshow og gleder oss til å vise heimepublikummet hva vi har gjort i sommer, sier Brøndbo.

Med andre ord, det er et godt forberedt band, full av selvtillit, som skal sørge for den store martnasfesten lørdag kveld.

– Vi skal gjøre vårt for å lage martnasfest av god, gammeldags kaliber. De kjente sangene er selvfølgelig med, i tillegg har vi funnet fram noen sanger som nesten aldri har blitt spilt live før, sier han.

Fest i fabrikklokaler

Brøndbo medgir at det er noe helt eget over å spille i Namsos.

– Å spille her er like spennende hver gang. Det er skummelt og vanvittig gøy. Det er her vi bor. Og det at dette blir første konsert etter at Frode gikk bort, gjør det hele ekstra spesielt, sier Brøndbo.

At konserten arrangeres i de gamle fabrikklokalene til Nexans, synes trommisen er spennende.

– Jeg tror det blir en spesiell opplevelse for både oss og publikum. Det er første gang det arrangeres en konsert der. I tillegg trenger du ikke tenke på været – for meg er det en stor lettelse, sier mannen som selv titulerer seg som D.D.E.s store pessimist.

Tror på fulle hus

Selv er bandet godt kjent med Nexans-bygget, siden de har lageret sitt der. I tillegg hadde D.D.E. pre-produksjon før sommerens turne i lokalene.

Eskil Brøndbo håper nå at namsosingene stiller opp på det han mener er et viktig arrangement for byen.

– Namsosmartnan, og martnasfesten, er årets høydepunkt i Namsos. Slik har det alltid vært – helt siden jeg var ung og snek meg inn på Festplassen. Jeg gleder meg like mye nå som den gang, sier han.

Jørn Opdahl i Namsosmartnan kunne mandag opplyse om at de så langt har solgt 450 billetter til martnasfesten.

– Av erfaring lover dette veldig bra. Dette er langt mer enn vi har solgt på samme tidspunkt tidligere, sier Opdahl.

Han har tro på å selge ut samtlige 2.000 billetter.

– Jeg tror dette blir en skikkelig bra martnasfest, med D.D.E. på heimebane og et spillesugent B-gjengen som support. Det hele foregår innendørs i tøffe lokaler, helt uavhengig av været. Jeg gleder meg veldig, sier martnasgeneralen.