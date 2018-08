NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er et amerikansk transportfartøy som er i Namsos, og det tilhører Military Sealift i USA, opplyser Brynjar Stordahl, pressevakt ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).

– Båten har fått diplomatisk klarering for å gå til havn i Namsos. Den skal bunkre og ta opp forsyninger i Namsos, fortsetter han.

Med sine 210 meter ble lastebåten US Naval «Medgar Evens» båten godt lagt merke til i havnebassenget onsdag.

Styrkebeskyttelse

På kaia var det styrker fra heimevernets avdeling HV 12 som sto for vaktholdet.

– Det lokale Heimevernet sørget for styrkebeskyttelse, slik at de har kontroll på havna, sier Stordahl.

Bjørn Ola Hasfjord, områdesjef for Namsos i HV12, forteller at de er kalt ut på et rutinemessig oppdrag for å drive styrkebeskyttelse på havneområdet.

Rutinemessig besøk

– Er båten her i forbindelse med den store militærøvelsen?

– Det er et rutinemessig havnebesøk. Det er ikke transport til øvelsen, sier pressevakta ved FOH.

Fra Trondheim havn får NA opplyst at skipet kommer til å bli liggende noen dager, men at de ikke vet hvorfor det har kommet til Namsos.