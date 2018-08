Endelig er byens nye Festplass klar til bruk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier Jørn Opdal som har representert Namsos næringsforening i arbeidsgruppa for den nye Festplassen. Søndag kunne han og andre starte arbeidet med å sette opp bodene som skal være fylt med utstillere denne helga.

Det var i vår arbeidet med å ruste opp den etter hvert veldig slitne og umoderne Festplassen startet. Men prosessen har pågått i årevis. Flere tiår, faktisk.

– Det har vært snakket om det i 25 år minst, sier Opdahl.

For tre år siden begynte ballen endelig å rulle. Da startet nemlig Jarl Espen Sjursen ei facebookgruppe hvor han etterlyste en ny møteplass, en familieplass i byen.

En prat med ordføreren

Gruppa fikk mye respons. Så mye at Marte Jensen diskuterte saken med partifelle, nyvalgt ordfører Arnhild Holstad.

– Vi ble enig om å ta kontakt med Jarl Espen. Og så begynte ting å skje, forteller Jensen.

– Jeg hadde bare et ønske om at byen skulle få en plass hvor folk kunne samles. Og nå er vi i ferd med å få det, sier Sjursen.

– Hva er årsaken til at det skjedde nå, og ikke tidligere? Eller eventuelt senere?

– Det har å gjøre med politisk vilje, sier Jørn Opdal.

Rørt av engasjert ungdom

Sjursen, Jensen og Opdal har alle sittet i arbeidsgruppa for den nye Festplassen. Det har også Susana Castelejo og Fanny L.W. Fahsing gjort. I tillegg har Nils Hallvard Brørs som i det daglige er leder for kommunalteknikk og eiendom i kommunen, vært gruppas sekretær.

– Hva har vært den største positive overraskelsen i dette arbeidet?

– Det må være alle bidragene fra innbyggerne i Namsos. Vi har fått bidrag på alt fra 50 kroner til 100.000 kroner, sier Jensen og fortsetter:

– Aller mest gledelig synes jeg det har vært å se hvor mange unge som har bidratt. Ungdom under konfirmasjonsalder har vipset oss penger. Det viser et stort engasjement for byen de vokser opp i. Et engasjement som det er fint å være vitne til.

– Enn med selve plassen, hva liker dere best her dere står?

– For meg er det viktigste at plassen nå har åpninger i begge ender som binder byen sammen. I ene enden i retning Storsenteret og sjøen. I andre enden mot Samfunnshuset, sier Castelejo.

Også de andre trekker fram tilgjengeligheten som det de er mest fornøyd med.

Nå kan Åge komme heim

– Sånn det blir nå, kan du kjøre inn en semitrailer der borte ved Røthe. Så kan plassen sammen med kirkebakken fungere som et amfi. Så nå kan Åge bare komme og spille når han vil, sier Jensen med henvisning til forrige ukes intervju med Åge Aleksandersen i NA.

Hva han eventuelt svarer på en sånn forespørsel gjenstår å se...

Selv om plassen nå står klar, er ikke den offisielle åpninga før i september.

– Hva som skjer da, vil vi ikke røpe nå, sier Jensen.

– Hva blir kostnaden for den nye plassen?

– Budsjettet var 3,9 millioner, regninga blir omtrent på 4,1 millioner. Så vi er fornøyd, sier Brørs.