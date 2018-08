Håper på ny opptur for Olabilløpet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ole Martin Kleven Fløan i Norsk motorklubb Namdal, har ikke helt oversikten over hvor mange ganger løpet er blitt arrangert de siste årene, men mener det snart nærmer seg den tiende gangen.

– Alle som ønsker å delta på Olabilløpet i Havnegata torsdag, kan møte opp ved startstreken å melde seg på, sier Kleven Fløan.

– Ligger det an til mange deltakere i år?

– Vi har ikke helt oversikten over hvor mange som tenker å delta, men jeg kjørte forbi Vemundvik her en dag, og da så jeg noen som prøvekjørte en olabil – så det er nok en del som er klare for å gi full gass i Havnegata under martnan, sier han.

I 2016 var det 20 biler med, mens i fjor var det i overkant av ti biler med. Nå håper arrangørene på en skikkelig oppsving i antall olabiler.

– Vi skiller løpet i to klasser, der store og små hjul kjemper mot hverandre. Banen er på cirka 60 meter, og mange kjører på 10–12 sekunder. Vi kjører to eller tre innledende runder, der den raskeste tida vinner, opplyser Kleven Fløan.