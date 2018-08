Ida (26) styrer Norges største tivoli

NAMDALSAVISA

LEVANGER: Tidligere var det hennes mor og far som ledet Hugos Tivoli og det ble en del av oppveksten hennes.

– Før jeg startet på barneskolen, gikk det meste av tida mi til å være sammen med mamma og pappa på tivoliet. Ettersom årene gikk og jeg startet på skolen, hadde jeg ikke like mye tid til å besøke tivoliet. På videregående ble det bare i feriene, sier Johansen.

Nå er hun daglig leder, men foreldrene er like ved.

– Jeg reiser ikke alene med tivoliet. Foreldrene mine reiser sammen med meg og hjelper til der det trengs. Jeg tror at når man først starter å leve en tivoli-livsstil er det vanskelig å gi slipp på den, sier Johansen.

Mye på farten

– Tivoli-livsstilen innebærer veldig mye reising, hver uke. Vi setter opp bodene og karusellene et sted, og de er der i kanskje en uke. Etterpå pakker vi sammen og reiser til et nytt sted. For meg er det for eksempel slik at jeg prøver å finne et treningsstudio som kan være tilgjengelig for meg den uka vi besøker en by, forklarer hun.

Johansen er glad i denne livsstilen.

– Når du besøker så mange deler av landet gleder du deg til en spesiell ting i hver by, en is eller en fjelltopp for eksempel. Jobben gir meg veldig mye energi og mange gode minner.

Klar for Namsosmartna

Hugos Tivoli skal som alle år tidligere til Namsosmartnan.

– Det gikk kjempebra i fjor, det var min første gang i Namsos, forteller Johansen.

Hun mener Hugos Tivoli er en viktig opplevelse for dem som skal på Namsosmartnan.

– Det er utrolig godt å komme seg ut litt, og det er deilig å kjenne på farta og spenninga man får på et tivoli, sier hun.

Daglig leder

Johansen har en mastergrad i siviløkonomi, og visste først ikke at hun kom til å følge i fotsporene til mora og faren.

– I utgangspunktet var ikke det å jobbe for tivoliet det jeg hadde tenkt å gjøre, men tivolibransjen er annerledes enn den var før. Det å jobbe som daglig leder for tivoliet passet meg. Derfor tok jeg jobben, da foreldrene mine tilbød meg den, sier Johansen.

Hun forteller at jobben er svært variert.

– Jeg gjør mye forskjellig som daglig leder. Hvis det trengs hjelp til vasking gjør jeg det for eksempel. Uansett sitter jeg for det meste bak en pc-skjerm og jobber med de administrative delene av tivoliet, sier hun.

Vil ha en utvikling

Johansen forteller at det ikke er noen nye attraksjoner ved tivoliet som kommer til Namsos i år, men at hun jobber med å utvikle disse.

– Vi besøker tivoli-messer hvert år, en i USA og en i Europa. På disse arrangementene møtes hele bransjen, om det så er familieparker, vannparker og tivolier. Her kan vi delta på workshops, dra på foredrag, se på utstillinger av den nyeste teknologien. Også diskuterer vi problemer med bransjen og hvordan vi skal løse dem. Dette hjelper oss veldig mye med utviklinga av tivoliet, forteller hun.

– Det er bare tre tivolier igjen i Norge, og vi er det største av dem, sier Johansen.

Hun mener det er synd at det er så få.

– Tidligere har det brukt å være opp til 20 tivolier. Jeg skal kjempe for å holde Hugos Tivoli gående, slik at tivoliene ikke dør ut.