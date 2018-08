Løpet som går rett i dass

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag under martnan inviterer Geir Morten Valseth og El-Sikkerhet i samarbeid med Roger Skar og Eventmarked til et noe uhøytidelig løp. I timene før olabilløpet fyller Havnegata i Namsos er det lagt opp til årets møkkaløp, eller Porselen Grand Prix som det så fint heter.

– Vi ønsker å skape litt positiv blest i Havnegata, da sett i forbindelse med den siste tidas diskusjon. Det nytter ikke at vi sitter på hver vår kant og synes ting er trasig. Det handler egentlig om at vi må stå sammen og samarbeide. Derfor synes vi det er på sin plass at vi som holder til i Havnegata og i sentrum generelt møtes for å le litt sammen og konkurrere i en uhøytidelig form, forteller Geir Morten Valseth.

Elektrisk klosett

– Dette kan være starten på et konstruktivt og morsomt samarbeid mellom bedriftene, sier han.

Konkurransen går ut på at det er to personer som sitter på hvert sitt elektriske klosett og som så skal konkurrere om å komme først gjennom ei løype.

Mannen bak det hele er Roger Skar.

– Dette er noe jeg har hatt liggende i bakhodet i rundt 15 år. Etter mye planlegging og tenking fant jeg ut at det nå var på tide å sette ideene og planene ut i live. Resultatet er Porselen Grand Prix.

– Det er kort og greit et ordentlig møkkaløp, sier han og ler.

Må ha det morsomt

Han forteller videre at løpet mellom bedriftene vil vare rundt en times tid. Etter det er det i timene før olabilløpet åpent for alle som ønsker å prøve seg på løypa, som måler seks meter i bredden og 12 meter i lengden.

– Det er også litt remedier som henviser til utedo og flere andre ting som er dassrelatert, sier Skar.

Porselen Grand Prix hadde sitt aller første løp under Vømmølfestivalen tidligere i år, og Skar både håper og tror at dette kan bli et morsomt tilskudd til Namsosmartnan.

– Martnan er mer enn bare boder og handling. Vi skal ha det morsomt og le sammen. Det skal være litt ablegøyer under martnan, mener han.