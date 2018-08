Nye Namsos vil møte folket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er ett og et halvt år til Fosnes, Namsos og Namdalseid slår seg sammen for å bli ny storkommune. Derfor mener prosjektleder for Nye Namsos og framtidig rådmann Inge Ryan at det er viktig å være synlig.

– Vi vet at Namsosmartnan er en plass der det kommer mye folk, folk som blir en del av den sammenslåtte kommunen. Derfor er vi tilgjengelige i martnan for å gi informasjon om den nye kommunen, og svare på spørsmål folk har om hvordan det kommer til å bli.

Noe for ungene

– Unger som kommer innom bua, kan tegne hvordan de ser for seg at den nye kommunen blir. De kan tegne noe de ønsker kommunen skal ha, en lekeplass eller en ny skole eller liknende, sier prosjektlederen.

Dette mener han er viktig.

– Ungene er framtida vår, og vi vil jobbe mot at de skal få et best mulig utgangspunkt. I tillegg vil vi at de skal ønske å bo i Namsos, og ikke flytte med en gang de er gamle nok.

Spørreundersøkelse

I boden til Nye Namsos er det også mulighet å delta i en spørreundersøkelse om hvordan folk ønsker at den nye kommunen skal være.

– Det har blitt lagd helt nye brosjyrer som vi gir ut i boden. Her står det en nettadresse slik at folk kan svare på en spørreundersøkelse på nettet. Vi har også spørreundersøkelsen i boden, forklarer han.

– Velkommen på besøk

Ryan håper at det kommer mye folk innom boden.

– Det hadde vært kjempebra om de som er på martnan kunne satt av fem minutter til å svare på spørreundersøkelsen. Da kan vi jobbe enda mer målrettet mot en bra storkommune, sier Ryan.

– Det er mest aktuelt med en bod for Nye Namsos i år, muligens vi setter opp en bod til neste martna, men vi fokuserer på i år først. Kan hende Namsos kommune kommer med en egen bod om noen år, forteller Ryan.